التأمين الصحي يشارك بـ5 مستشفيات في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

قال الدكتور محمود ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ الهيئة خصصت عددًا من المستشفيات التابعة لها للمشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في يوليو الماضي.

وأضاف ضاحي، لـ"الوطن"، أنّه جرى تخصيص 5 مستشفيات للمشاركة في المبادرة، وجرى البدء في استقبال السيدات في المستشفيات بداية من أمس.

وترصد "الوطن" أماكن المستشفيات الخمس، وعناوينها كما يلي:

1) مستشفى صيدناوي وعيادة الجمهورية.

93 شارع الجمهورية، الجيارة، الأزبكية، محافظة القاهرة‬.

2) مستشفى المقطم وعيادة المقطم.

23 شارع سور مجرى العيون - السيده زينب - بجوار مستشفى 75375 بالقاهرة.

3) مستشفى جمال عبدالناصر وعيادة إسكندرية.

شارع أبوقير أمام كلية الهندسة بالحضرة الإسكندرية.

4) مستشفى 6 أكتوبر وعيادة الدقي.

5 الموسىقار علي إسماعيل - الدقي - الجيزة.

5) مركز أورام مدينة نصر.

منطقة السينما، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬.

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان، أطلقت المبادرة في يوليو 2019 المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة، في 9 محافظات، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا.

وأكدت وزارة الصحة أنّ مقر الحملة في الوحدات الصحية، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا، مشيرةً إلى أن الفريق الذي سينفذ المبادرة "أطباء، تمريض، الفنيين"، من السيدات.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أنّ إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 6 ملايين و800 ألف امرأة، منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أنّ الوزيرة وجهت بتوفير سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بالمجان كافة.