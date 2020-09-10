وكيل "صحة الشرقية" يناقش مبادرة "صحة المرأة"

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، صباح اليوم الخميس بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع تقييم الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة خلال الفترة السابقة بكل إدارة صحية، وبحث أي مشكلات تعوق سير العمل، مع وضع خطة لتحسين الأداء لبعض الإدارات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفرق المبادرة الرئاسية ببعض الإدارات المتميزة في أداء عملها، بالمبادرة الرئاسية خلال الفترة السابقة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الصحية بالمتابعة المستمرة والمكثفة لأعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتأكيد على حسن الاستقبال والمعاملة للمنتفعات، وعلى خصوصية العمل، وسرية النتائج.

كما أكد على متابعة المبادرات الرئاسية الأخرى، والاستعداد للحملات المقبلة، ومنها حملة "حقك تنظمي"، والتي ستنطلق يوم 20 سبتمبر الجاري.