عاجل.. شكري: يجب حل القضية الفلسطينية من خلال القواعد الشرعية الدولية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستستمر في جهودها من أجل التواصل والتنسيق فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاجتماع القائم في الأردن الآن مع الشركاء الأوروبيين بمثابة فرصة لتأكيد الدول مرة أخرى على أهمية إطار الشرعية الدولية في تناول القضية الفلسطينية.

وأضاف "شكري" خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية، أن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال القواعد الشرعية الدولية .