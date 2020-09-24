محافظ أسيوط يترأس اجتماع الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه من خطة الربع الأول للعام المالي 2020/2021 وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز خاصة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطط الدولة لتنمية الصعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى المشروعات للمختلفة التابعة للمحافظة وحسن محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموازنة بالمحافظة وغادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات.

وفي مستهل الاجتماع وجه محافظ أسيوط بضرورة إنجاز أعمال الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على أهمية الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة وحسن توظيفها وسرعة التنفيذ ومحاسبة كل من يتخاذل عن تنفيذ تلك المشروعات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المحافظة ومضاعفة الجهود لإنجاز تلك الاعمال علي أرض الواقع والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

كما استعرض السكرتير العام مع رؤساء المراكز والأحياء نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الربع الأول من الخطة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبقي وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات كما تم مناقشة المشروعات التي تم وضعها في الربع الثاني من الخطة كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع ودعم منظومة النظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومتطلبات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.