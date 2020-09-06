محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021، بكل مراكز المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا.

وشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التنمية بالمحافظة دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ولخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه حسن محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة، للتخطيط والموازنة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مؤكدًا على تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين وفقًا للاحتياجات على أن تكون الأولوية لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز وتوفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

كما كلف محافظ أسيوط، مسؤول الخطة والموازنة بعمل تقرير مفصل بمعدلات الأداء وتذليل كل العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، كـ (الرصف، والطرق والكباري، والكهرباء) وغيرها من القطاعات المهمة بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات فضلاً عن المشروعات التي لم يتم استكمالها.