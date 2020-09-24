نضال الشافعي عن شخصيته في "زنزانة 7": ثرية دراميا

غادر الفنان نضال الشافعي القاهرة، منذ قليل، متجهًا إلي الإسكندرية، لحضور أحد عروض فيلمه الجديد "زنزانة 7" داخل إحدي دور العرض السينمائي هناك، وذلك رفقة الثنائي أحمد زاهر ومنة فضالي.

وقال الشافعي، لـ"الوطن"، إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم، والذي وصفه بـ"المختلف" عن سابق أعماله السينمائية، مضيفًا أن شخصية "منصور العايق" ثرية دراميًا ومُحفزة لأي ممثل لتجسيدها.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع الفنان أحمد زاهر في الفيلم، واصفًا إياه بأخيه الذي يحبه علي المستويين الشخصي والفني.

ويشارك في بطولة الفيلم عبير صبري، ومايا نصري، ومدحت تيخة، وإيهاب فهمي وكوكبة من النجوم، العمل من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.

وفي السياق ذاته، واصل الفيلم الذي تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي بتحقيقه 170 ألفًا و401 جنيه، أمس الأربعاء، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ99 ألفًا و121 جنيهًا، وفقًا للبيان نفس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 29 ألفًا و811 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.