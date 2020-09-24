عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط في ورشة دعم برنامج التنمية بالصعيد

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذي يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة لتنفيذها بتمويل من الحكومية المصرية والبنك الدولي ويجرى تنفيذه بالمحافظة للارتقاء بمستوى التنمية في كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الورشة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وممثلى البنك الدولي كما حضر اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وممثلي برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.

وتم خلال الورشة مناقشة خطوات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة والذي يأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير الإدارة المحلية من خلال الخطط الإستراتيجية القومية لتدعيم تطبيقات اللامركزية والمساهمة في إصلاح نظام الدولة من خلال وضع آليات محددة لتنفيذ أعمال وبرامج التطوير المؤسسي لمختلف الهياكل التنفيذية وتطوير نظم المعلومات وتحقيق التنمية الاقتصادية كما تم استعراض المقومات الاقتصادية للمحافظة التي تتكون من 11 مركز ومدينة و2 حي و235 قرية و1971 عزبة ونجع يمثلون 55 وحدة محلية بالإضافة الى وجود 38 منطقة جذب سياحي بالمحافظة والمناطق الصناعية بمختلف المراكز.

وأوضح محافظ أسيوط - خلال اللقاء - ان الدولة تبذل أقصى جهدها وتعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها وذلك ضمن برنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة من خلال استثمار المقومات والميزات النسبية بالمحافظة وتكوين رؤية واضحة وخطط تنفيذية يمكن من خلالها تحقيق التنمية المنشودة مشيدًا بجهود القيادة السياسية والحكومة ودورها البارز في دعم كافة مشروعات التنمية الاقتصادية مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعًا في تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتفعيل دور برنامج التنمية المحلية بالصعيد على أرض المحافظة من خلال مكونات التطوير المؤسسي وبناء القدرات ومكون التنمية المحلية والاجتماعية ومكون التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أهداف البرنامج التي تتركز على دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية داخل المحافظة مما يساهم في توفير فرص عمل والقضاء على الفقر وتحقيق التطوير المؤسسي للإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية وتطبيق اللامركزية واشراك المواطنين في جميع مراحل التنمية المحلية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شارحًا خطوات تنفيذ البرنامج ومراحل تطوره وآليات العمل به من خلال المرحلة الحالية للبرنامج التي تستهدف محافظتي أسيوط والمنيا مؤكدًا أن برنامج تنمية الصعيد هو نموذج للتخطيط التشاركي الفعال بين المؤسسات التنفيذية والمواطنين حيث يتم وضع الخطط ليس فقط وفقًا لاحتياجات المواطنين بل أيضًا وفقًا للمعايير الكودية التي حددتها الدولة لإقامة المشروعات.