تصدير 2000 كتكوت مصري لغانا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة نجحت في دخول السوق الغاني، بعد توقف التصدير الخارجي منذ 14 عاما منذ جائحة إنفلونزا الطيور عام 2006، لافتا إلى أنّ وزارة الزراعة أشرفت على تصدير 2000 كتكوت دجاج بياض بيض مائدة إلى غانا لصالح شركة خاصة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنّ الوزارة راعت في تصدير الكتاكيت، الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة)، ما يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني، والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وآمن.

ولفت إلى إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، بينها 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة، و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.

وتابع أنّ الوزارة تتواصل وتنسق بشكل دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة المقترحات الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة، كما أنّ لجان الفحص الفني لطلبات استيراد احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض، لم تتوقف لحظة عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين والصناع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أنّ وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديدة ولا نعتمد على مصدر واحد.

وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، أعلنت في يونيو الماضي ضم مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك بعد استيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير (طبقا لنوع إنتاج المنشآت)، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشي مرض إنفلونزا الطيور بها عام 2006.

وتتاح لهذه الشركات من خلال هذا النظام، فرصة التصدير للثروة الداجنة (كتاكيت عمر يوم - بيض المائدة – بيض التفريخ - أمهات التسمين)، وتقع المنشأت في الظهير الصحراوي لـ3 محافظات (الإسماعيلية "سرابيوم" – البحيرة "وادي النطرون" – المنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربي")، وجرى اعتماد المنشآت بناءً على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.

اعتماد 14 منشأة معزولة خالية من إنفلونزا الطيور يمكنها التصدير

من ناحيته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّ نظام المنشآت المعزولة، هو نظام دولي توصي به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإتاحة الفرصة للدول للقيام بالتصدير إلى الخارج، شرط ضمان خلو هذه المنشآت من الأمراض الوبائية، وجرى إرسال الملف الخاص باعتماد 14 منشأة دواجن لـ8 من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الدواجن كمنشآت معزولة وخالية من مرض إنفلونزا الطيور بمصر، إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

إنتاج 4 ملايين دجاجة يوميا

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنّ حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا، أي متوسط إنتاج سنوي نحو مليار و400 مليون دجاجة، ونحو 13 مليار بيضة، ما يحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن، ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير، كما أنّ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن تبلغ نحو 90 مليار جني، ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.