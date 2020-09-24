بدء حرب تمزيق اللافتات بين المرشحين لـ"النواب" في الدقهلية

بدأت حرب تمزيق اللافتات بين أنصار المرشحين في الدقهلية مع اقتراب بدء الحملة الانتخابية لمجلس النواب، فبعض المتقدمين للترشح لم ينتظروا بدء موعد حملة الدعاية الرسمي، وفي نفس الوقت بدأ خصومهم في تمزيق اللافتات.

ولجأ بعض المرشحين في توزيع لافتات الدعاية علي البيوت وفي أماكن مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيادي خصومهم وتكون بعيدة عن التمزيق.

وارتفعت حدة المنافسة مع وصول عدد المتقدمين للترشيح إلى 292 طلب ترشيح على المقاعد الفردية في عدد 10 دوائر انتخابية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المترشحين أو يتضاعف قبل انتهاء موعد الترشيح يوم السبت القادم خاصة أن عدد الذين أجروا الكشف الطبي بلغ عددهم 569 مع انتهاء اليوم الثالث عشر للكشف الطبي بمستشفيات الدقهلية.

ووصلت المنافسة بين المترشحين في حجز أماكن الدعاية الانتخابية، وذلك بوضع "أخشاب الفراشة، والبوابات" في الأماكن الحيوية قبل نحو 10 أيام من البدء الرسمي للدعاية وهو ما يكبد المترشحين تكاليف إضافية، إلا أن محدودية الأماكن الحيوية يجعل الجميع يحرص على أن يكون له مكان وحجم كبير في الدعاية.

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، في تصريحات اليوم، أن 21 مرشحاً محتملاً أنهوا إجراءات الكشف الطبي أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 569 متقدماً، مشيراً إلى استمرار المستشفيات، التي حددتها هيئة الانتخابات، في استقبال الراغبين في إنهاء إجراءات الكشف الطبي حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأهاب "مكي" براغبي الترشح الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام، ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، استقبال طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر، وذلك لليوم الثامن الخميس، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم دخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".