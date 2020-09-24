5 مرشحين محتملين جدد لانتخابات مجلس النواب في شمال سيناء

أعلنت محكمة شمال سيناء الابتدائية، برئاسة المستشار محمد منير، تلقي أوراق 5 مرشحين جدد عن الدائرتين بشمال سيناء، الأولى تضم العريش والشيخ زويد ورفح، والثانية تضم بئر العبد ومناطق وسط سيناء.

كانت اللجنة قد أعلنت 11 مرشحا، فضلًا عن مرشح وحيد في اليوم الثاني و2 مرشح في اليوم الخامس، فضلًا عن 5 مرشحين جدد، ليكون الإجمالي 20 مرشحًا من الدائرتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة استقبالا لآوراق الناخبين خلال يومين "غدا وبعد غد"، لتأكيدات لجان استقبال الناخبين أن العمل مستمر الجمعة والسبت بشكل عادي.