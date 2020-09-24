في 8 أيام.. 54 مرشحا متحملا لانتخابات مجلس النواب في أسوان

استلمت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، اليوم، أوراق مرشحين جديدين من بينهم مرشح عن دائرة مدينة ومركز إدفو، ومرشح آخر من دائرة مركز كوم امبو، ليصل إجمالى عدد المتقدمين حتى الآن إلى 54 مرشحًا.

وعلمت "الوطن" أن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمين كالتالي:

- 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو.

- 10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو.

- 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.

- 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.