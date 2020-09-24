انهيار جزئي لمنزل دون خسائر بشرية في أسيوط

وقع منذ قليل، حادث انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين، دون خسائر بشرية أو إصابات بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ يفيد بوقوع حادث انهيار منزل بشارع الشيخ عبدالله بأبور أبو حشيش بمنطقة غرب البلد بحي غرب دائرة القسم.

وبانتقال ضباط مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزء من إحدى العقارات بشارع الشيخ عبدالله بأبور أبو حشيش بمنطقة غرب البلد بحي غرب أسيوط.

كما تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وأول علوي مبني حوائط حاملة والأسقف مسلحة، وحدث به انهيار بالجزء الشرقي، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى عمل كردون حول المنزل، وجارِ رفع الأنقاض، وكلفت الإدارة الهندسية بعمل تقرير حول تأثر المنازل المجاورة، وجارِ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.