رغم إصابته بحادث.. موظف يتفانى في عمله ورئيس محكمة أسوان يكرمه

كرم المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، اليوم، في لفتة إنسانية أحمد عبدالفتاح معاون المحكمة، لتفانيه في العمل وحضوره لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بسير العمل رغم الإصابة التي تعرض لها خلال حادث وأدت إلى كسر فى ساقه ولكنه تحامل على نفسه واستمر في عمله لإنجاز المهام.

يذكر أن لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، استلمت اليوم، أوراق مرشحين جديدين من بينهم مرشح عن دائرة مدينة ومركز إدفو، ومرشح آخر من دائرة مركز كوم إمبو، ليصل إجمالى عدد المتقدمين حتى الآن إلى 54 مرشحًا.

وعلمت "الوطن" أن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمين كالتالي: 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو، و10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.