النائب محمد المسعود يشيد باستئناف فرنسا لرحلاتها السياحية لمصر

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن، أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع السفير الفرنسى بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسى، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والأثرى.

ووجَّه التحية لوزير السياحة والآثار على إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى كل المجالات، خاصة مجال السياحة والآثار، والتى تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثري.

وأكد "المسعود" في بيان له أصدره اليوم، أهمية ما دار من مناقشات حول العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا، مشيدا بتأكيد السفير الفرنسى وزير السياحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وأكد أهمية ما دار من مناقشات حول جهود الطرفين فى مشروع التعاون المصرى - الفرنسى لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو وحرص مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) على عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين المصريين.