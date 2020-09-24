الكشف على 41630 مواطنا للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

أوضح "آمنة" إنه تم فحص 41630 مواطنًا ومواطنة بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقا متحركا و47 موقعا ثابتا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، لافتًا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.