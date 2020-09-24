11 خطوة للتسجيل في مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، تحت شعار "100 مليون صحة"، بينهم 346 ألف مواطن أمس، وبذلك يكون في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم العلاج لـ 414 ألفًا و111 مواطنًا بالمجان، وذلك منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 سبتمبر الحالي وحتى اليوم، كما أتاحت المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لمن هم فوق الـ 40 عاما، وتستهدف الكشف المبكر عن 28 مليون مواطن، و"الوطن" تستعرض خطوات التسجيل في المبادرة في النقاط التالية:

1) إذا كنت تعاني من مرض مزمن، عليك التوجه إلى أقرب وحدة صحية أوعيادة متنقلة حيث توجد المبادرة في 5 آلاف وحدة موزعة على مستوى الجمهورية.

2) يمكن التعرف على أماكن الوحدات والعيادات المتنقلة من خلال التطبيق الإلكتروني "صحة مصر".

3) الذهاب إلى الوحدة الصحية بالرقم القومي لتسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد خاصة رقم الهاتف المحمول لمتابعة حلبتك الصحية فيما بعد.

4) بمجرد التسجيل سيتم قياس ضغط الدم والسكر إضافة إلى الطول والوزن وقياس مؤشر كتلة الجسم، وتحديد مستوى نسبة زيادة الوزن والسمنة على كارت المتابعة الخاص بالمستفيد .

5) بعد الفحوصات لو تبين أنك سليم سوف يتم تسليم الكارت الخاص بك.

6) إذا كنت تعاني من أمراض سكر أو ضغط سيتم تحويلك لأقرب مستشفى أو مركز صحي قريب لسكنك، وسيتابع معك طبيب متخصص ويطلب منك فحوصات تشخيصية أخرى، كما سيتم الاطمئنان على حالة الكلى ونسبة الدهون في الدم.

7) إذا كان المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم سيتم الكشف عليه مرة ثانية بعد 24 ساعة، وتشكيل النتيجة على كارت المتابعة، وقياس الضغط للمرة الثالث بعد 24 ساعة أخرى، وفي المرة الثالثة إذا عاد ضغط للنسبة الطبيعية سيتم تسليمك الكارت والتواصل معك.

8) إذا كان ضغط الدم عالي للمرة الثالثة سيتم تحويلك لأقرب مستشفى أو مركز لمحل سكنك، لإجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات، ويتم التشخيص ومتابعة حالتك مع طبيب مختص وصرم العلاج إذا لزم الأمر.

9) يتم صرف العلاج مجانا على نفقة الدولة أو على حساب التأمين الصحي إذا كان مؤمن عليك.

10) إجراءات المبادرة كلها بالمجان بداية من الكشف ومرورا بالفحوصات وانتهاء بالعلاج، وكل الخطوات مجانية ودون أي تكاليف مالية.

11) المبادرة مستمرة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ومستمرة حتى ديسمبر 2020.