كورونا يفرض على إسرائيل تشديد الإغلاق في ذكرى حرب أكتوبر "العبرية"

شددت إسرائيل، اليوم، الإغلاق الثاني على مستوى البلاد، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية، بما في ذلك الأسواق المفتوحة.

وستقتصر الصلوات والمظاهرات السياسية على الأماكن المفتوحة، وبمشاركة ما لا يزيد عن 20 شخصًا، ولن يتمكن المشاركون من السفر لأكثر من كيلو متر واحد في نطاق منازلهم، لأي من هذه التجمعات، بحسب "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تغلق البلاد يوم السبت قبل "عيد الغفران" اليهودي يومي الأحد والاثنين، وهو ذكرى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وتغلق إسرائيل سنويًا لمدة 24 ساعة احتفالًا بالعيد الرسمي.

من المقرر أن تستمر القيود لمدة أسبوعين في الأقل، لكن سيتم السماح بفتح المعابد في ظل ظروف تقييدية لأداء صلاة عيد الغفران.

وتخضع القيود المفروضة على المظاهرات لموافقة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، وقد تؤدي القيود المفروضة على الصلاة والاحتجاجات إلى رد فعل عنيف. وكان من المقرر تنظيم مظاهرة ضد الإغلاق في وقت لاحق اليوم أمام الكنيست.

واعترض المجتمع الأرثوذكسي المتشدد ذو النفوذ السياسي في إسرائيل على قيود على الصلاة العامة خلال فترة الأعياد اليهودية الجارية، واتهم معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومة باستخدام الإغلاق كغطاء لإنهاء المظاهرات الأسبوعية ضد تعامله مع الأزمة.

وتعلن إسرائيل حاليًا عن نحو7,000 حالة جديدة يوميًا، مما يجعل تفشي المرض في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين شخص، من بين الأسوأ في العالم من حيث معدلات الإصابة للفرد.

ورغم أن إسرائيل تحركت بسرعة لإغلاق حدودها وإغلاق معظم الشركات، مع بدايات انتشار الفيروس، وبحلول مايو، انخفض المعدل اليومي للحالات الجديدة إلى أقل من 10، لكنها بعد ذلك أعادت فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع الإصابات جديدة خلال الصيف.

وفي الوقت نفسه، لم تتعاف العديد من الشركات بعد من الإغلاق السابق، ومن المتوقع أن تُلحق القيود الجديدة خسائر فادحة بالاقتصاد على الرغم من أنها تُفرض خلال العطلات، التي تقوم فيها العديد من الشركات عادةً بتقليص ساعات العمل.

وأعلنت إسرائيل عن أكثر من200,000 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بما في ذلك 1,335 حالة وفاة. ولديها أكثر من50,000 حالة نشطة.