إغلاق تام في إسرائيل بعد موجة ثانية من كورونا

تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق جديد في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع عقب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الإعلان في خطاب متلفز الأحد.

ومن المتوقع إغلاق المدارس والمطاعم ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من الشركات وسيتم فرض قيود على الحركة اعتبارًا من يوم الجمعة، عشية رأس السنة اليهودية الجديدة.

ويتوقع أن يستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، يجري بعدها تخفيف التدابير اعتمادًا على مدى تفشي المرض.

وشهدت إسرائيل ارتفاعًا حادًا في الحالات خلال الأسابيع الأخيرة حيث أخفقت الإجراءات الأكثر تشددًا في خفضها.

وتشهد إسرائيل واحدة من أسوأ حالات تفشي المرض في العالم، مقارنة بعدد السكان.

وأشادت منظمات دولية بجهود إسرائيل في مكافحة الفيروس في وقت سابق من هذا العام، وتحركت سريعا لإغلاق الحدود، وبدا أنها تضع تفشي المرض تحت السيطرة.

لكن إسرائيل تواجه انتقادات منذ ذلك الحين بسبب المسارعة في إعادة افتتاح الشركات والمدارس والسماح للفيروس بالانتشار مرة أخرى.