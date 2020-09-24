عاجل.. تصريحات تليفزيونية هامة لرئيس الحكومة بعد قليل

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات هامة، تُذاع على التليفزيون المصري بعد قليل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضورمحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وأشار مدبولى إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للإنتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددًا على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتًا إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، " يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم"، مجددًا الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.

من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتمّ رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عددًا من المطالب على محافظ البنك المركزى، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.