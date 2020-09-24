مدبولي يصدر 8 قرارات.. أبرزها إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة

أصدَر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 8 قرارات اليوم، جاء في مقدمتها تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بمعايير المحاسبة المصرية ليبدأ العمل به أول يناير المقبل.

كما أصدَر رئيس الوزراء، 5 قرارات بتعديل لائحة المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب قرار بإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، فيما تضمن القرار الثامن تجديد تعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي نائبًا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرارات هنــا.