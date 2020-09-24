رئيس محكمة جنوب القاهرة: القوائم لم تتقدم بأوراقها حتى الآن

رئيس محكمة جنوب القاهرة: القوائم لم تتقدم بأوراقها حتى الآن
كتب:
ماريان سعيد
02:25 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة
قال المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب القاهرة، إنّ عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لـ انتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة، ولا يوجد أي معوقات، إذ وصل عدد المتقدمين لـ155 مرشحا معظمهم من الرجال، وحتى اللحظة لم تتقدم أي من القوائم بأوراقها.
وأضاف غراب، لـ"الوطن"، أنّ المحكمة تفتح مكاتب استخراج شهادات مرشحي القوائم من خلال مكاتب القيد بها، مؤكدا فرض الإجراءات الاحترازية على الجميع من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وغيرها من الإجراءات التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء.