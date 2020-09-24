رئيس محكمة جنوب القاهرة: القوائم لم تتقدم بأوراقها حتى الآن

قال المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب ‎القاهرة، إنّ عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لـ انتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة، ولا يوجد أي معوقات، إذ وصل عدد المتقدمين لـ155 مرشحا معظمهم من الرجال، وحتى اللحظة لم تتقدم أي من القوائم بأوراقها.

وأضاف غراب، لـ"الوطن"، أنّ المحكمة تفتح مكاتب استخراج شهادات مرشحي القوائم من خلال مكاتب القيد بها، مؤكدا فرض الإجراءات الاحترازية على الجميع من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وغيرها من الإجراءات التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء.