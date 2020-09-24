طارق شكري يخوض انتخابات مجلس النواب بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر

أعلن المهندس طارق شكري عضو حزب مستقبل وطن ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر ويخوض المهندس طارق شكري الانتخابات النيابية المقبلة، سعيا إلى الاستفادة من خبراته المهنية والحياتية فى خدمة الوطن والمواطن والمشاركة فى البناء الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال شكري موجها رسالته إلى أبناء دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر: توكلت على الله وأعلن ترشحي لانتخابات مجلس النواب لأمثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر التي عشت فيها عمري وأسعى ملتمسا عون الله وقاصدا وجهه الكريم أن يوفقني في خدمة بلدي وأبناء دائرتي، مستندا إلى خبرة السنين التي قضيتها في العمل العام والخاص والتطوير والتنمية وأتمنى أن أقدم خدمات متميزة لأهلي وأحبائي الذين يستحقون الأفضل.

شكري: أرد الجميل لبلدي وكل خبراتي وإمكانياتي في خدمة الوطن والحقوق العادلة للمواطن

ويرى شكري أن الانتخابات المقبلة فرصة جديدة للشعب المصري للتأكيد على الانحياز للوطن واختيار نواب جدد قادرين على تحقيق طموحاته فى حياة ومستقبل أفضل، مستفيداً من حالة الاستقرار والأمان التي وفرّتها مظلة الحماية بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والدولة ممثلة فى الجيش والشعب ومقاومة التحديات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال: إنني من منطلق رد الجميل لبلدي أخوض هذه الانتخابات وهدفي أن أكون صوتا صادقا لكل أبناء دائرتي ومعبرا عن تطلعات شعبنا وآماله والمشاركة في عمل إصلاحات حقيقية وجريئة تحقق مصالح الوطن وتراعي بميزان العدل مصلحة المواطن ومستقبل أبنائه والأجيال القادمة.

وأكد شكري أنه يضع كل خبراته وإمكانياته للدفاع عن حقوق أبناء دائرته، مشيرا إلى أن قطع على نفسه وعدا وعهدا بأن يكون صوتاً للحق ومدافعا عن الوطن وعن القضايا الوطنية العادلة وفى مقدمتها الحياة الكريمة للشعب وتلبية احتياجاته المعيشية والمساعدة فى صنع فرص عمل جديدة والعمل على مزيد من التمكين للشباب وللمرأة بالإضافة إلى رفع مستوى التشريع للقوانين وتعزيز الرقابة وإنجاز عدد كبير من القوانين خدمة للمصالح العامة للدولة والمواطنين.