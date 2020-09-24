"مياه البحيرة" تحذر من دعاية انتخابات مجلس النواب داخل مباني الشركة

وجه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، رؤساء القطاعات، ومدير العموم، ومديري "الفروع، المحطات، الشبكات" صرف ومياه، بحظر جميع أشكال وأنواع الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وقالت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنه تلاحظ وجود لافتات دعاية انتخابية خاصة بالمرشحين على مقاعد مجلس النواب، وذلك بمحطات المياه والإدارات المختلفة، الأمر الذي رفضه رئيس الشركة، مبررًا أن الساحات الحكومية لا يجب أن تكون مصدر للدعاية الانتخابية، ويجب الالتزام بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشدد رئيس "مياه البحيرة"، خلال منشور صادر عن الشركة، على حظر استخدام المنشآت الخاصة بالشركة في الدعاية الانتخابية للمرشحين، وعدم وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على الأسوار.

كما قرر حظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل منشآت الشركة، وحظر الاشتراك في البرامج والأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى للشركة، وعدم السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل منشآت الشركة.

ووجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت والبيانات الخاصة بالشركة، وفي إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب وحرصًا على الالتزام بالحيادية والشفافية.