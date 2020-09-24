"الوطن" تنفرد بنشر قواعد متابعة الطلاب المعزولين منزليا بسبب كورونا

حصلت "الوطن"، على نسخة من مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت من بين القواعد المهمة التي ذكرها المخطط، هي القواعد المنظمة للتعامل مع حالات العزل المنزلي، وهي الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ويتم تقيمها من الطبيب، بأن أعراضها بسيطة وتحتاج العزل المنزلي.

وبمجرد تقرير الطبيب بأن الحالة تحتاج إلى عزل منزلي، فإنه يتم تخصيص كارت متابعة للطالب، لمتابعته خلال فترة الـ14 يوما، ويتضمن الكارت معلومات عن الطالب وحالته، وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، ومتابع حالته الصحية من بداية ظهور الأعراض، مرورا بانتهائها .

الوزارة وضعت أيضا، خلال مخططها للتعامل مع الحالات المشتبه بكورونا في المدارس 4 قواعد، منظمة للتعامل مع حالات العزل المنزلي، نستعرضها كالتالي:

1- يقوم الطبيب المعالج للحالة المعزولة منزلياً بوصف العلاج وشرحه للمريض أو ولي الأمر .

2- تقوم الممرضة باستكمال البيانات المتاحة بكارت المتابعة المنزلي وارساله إلى مدير عيادة التأمين أو مدير المستشفى.

3- يقوم مدير العيادة أو المستشفى بإرسال كارت المتابعة إلى مدير الإدارة الصحية والتأكد من إدخال بيانات الحالة على البرنامج الإليكتروني المخصص للإبلاغ.

4- يخصص مدير الإدارة الصحية مسئول اتصال لتلقي كروت المتابعة واخطار فريق متابعة حالات العزل المنزلي والمخالطين.

وشدد المخطط، على ضرورة أن نقوم الممرضة بشرح قواعد العزل المنزلي للمريض أو ولي الأمر، قبل انصرافه من المدرسة في حال العزل المنزلي، كما تقوم الممرضة بتسليم ولي لأمر نسخة من ارشادات العزل المنزلي، بالإضافة إلى نسخة من علامات تطور الأعراض المرضية.

وكانت "الوطن"، انفردت بنشر مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، في مخططها، أنَّه في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1- أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2- أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، ويتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.