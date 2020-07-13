"الصحة" لمصابي كورونا في العزل المنزلي: حافظوا على صحتكم النفسية

وجّهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لمصابي فيروس كورونا داخل العزل المنزلي، موضحة أنّه يجب الحفاظ على صحتهم النفسية لأنها تؤثر على مناعة الجسم، والحصول على المعلومات الطبية من الفريق الطبي.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّ التواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو مهم جدا، لتعزيز الحالة العاطفية لدى المصاب والتقليل من الانعزال والتوتر.

وأشارت إلى ضرورة وضع خطة مع شخص ما لمشاهدة برنامج تلفزيوني أو موسيقي أو مسرح، أو قراءة كتاب مفضل ثم مناقشته، والابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات، وحال استمرار حالة الغضب والقلق وعدم القدرة على التحكم بها، يرجي التواصل مع المتخصين، أو الاستعانة بالخط الساخن للدعم النفسي 08008880700.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 82070 حالة، بينها 24419 تعافت، و3858 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ.