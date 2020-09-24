"الوطن" تنفرد بنشر مخطط "الصحة" للتعامل مع حالات كوورنا في المدارس

حصلت "الوطن"، على مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، في مخططها، أنَّه في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1) أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزلياً لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2) إما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، ويتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقاً لما يراه الطبيب.

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّه في حال العزل المنزلي، فإنَّه يتمّ تخصيص "كارت" لمتابعة الطالب المعزول منزلياً يتم استيفائه بمعرفة الإدارة الصحية، حيث تتابع الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة الطالب الحالة الصحية للطالب المعزول منزليًا عن طريق الهاتف، ويتمّ متابعة المريض لمدة 14 يومًا من تاريخ ظهور الأعراض عليه، مع تدوين حالته من خلال كارت المتابعة، إذا انتهت الأعراض يتمّ تدوين تاريخ الانتهاء ويعود الطالب إلى المدرسة بعد 3 أيام وفي حال اشتداد الأعراض خلال المتابعة يتم التنسيق لإحالة الحالة لأقرب مستشفى.

يُذكر أنَّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عقدت مؤتمرًا صحفيًا في بداية سبتمبر، لعرض خطة وزارة الصحة لعودة المدارس بشكل آمن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.