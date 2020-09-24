وزير الصحة الأسبق: نتائج إيجابية لعقار الأفيجان على مرضى كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتائج الدراسات العلمية على دواء الأفيجان، ظهرت منذ أيام وتم نشرها في المجالات العلمية الدولية، والتي أثبتت إيجابية الدواء على مصابي كورونا فيروس "كوفيد19"، الحالات المتوسطة والحالات الشديدة.

وأوضح "حاتم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفترة الماضية كانت مصر ضمن الدول المشاركة مع دولة اليابان في التجارب السريرية على الأفيجان، حيث قامت بإجراء التجارب السريرية على دواء الأفيجان بعدد من المستشفيات، لافتاً إلى أن اليابان قامت بجمع النتائج الفترة الماضية التي نشرت في المجالات العلمية الدولية، والتي أثبتت إيجابية الدواء على كورونا في تقليل فترة المكوث للمريض بالمستشفى من 14 يوما لـ11 يوما في الحالات المتوسطة والشديدة، موضحاً أنه بالنسبة للحالات البسيطة جداً لا يتم التعامل معها بمضادات للفيروسات إلا إذا كانت مصاحبة بمرض الإنفلونزا.

وأضاف "حاتم" أن شركة فوجي نشرت الدراسات التي شاركت بها مصر، مؤكداً أنها أثبتت فاعلية الأفيجان مع الحالات الشديدة مع مصابي كورونا والإنفلونزا.

قال الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الخارجية، وعضو لجنة البحوث الإكلينيكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن البحث العلمي يسير بصورة إيجابية فيما يتعلق بأبحاث كورونا "كوفيد19"، مشيرا إلى أنه تم نشر أكثر من 300 بحث علمي بمجالات علمية دولية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة واهتماما من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بهذا الملف.

"الشناوي": نشر 300 بحث علمي لكورونا في مجالات علمية دولية

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجرى حالياً الإعداد والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارب الإكلينيكية على المتطوعين للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث.

وأوضح "الشناوي" أن التجارب الإكلينيكية على المتطوعين بشأن اللقاحات تخضع لعدد من البروتوكولات التنفيذية، سواء كانت عن طريق المتابعة أو العزل، مضيفاً أن هناك بروتوكولا عاما يتم العمل به في حالات التجارب.