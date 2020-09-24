التعليم العالي تحسم المنح الدارسية بعدد من الكليات اليوم

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، السبت المقبل، مشيراً إلى أنه يجرى العمل الآن على قدم وساق، وستجتمع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للكليات، وتحديد موعد انطلاق تنسيق شهادات الدبلومات الفنية.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس سينظر اليوم، أمر المنح الدراسية للطلاب، بعدد من الكليات، عدا المتفوقين، الذين يُشترط لقبولهم بالمنح عدد من الإجراءات يجب استيفاؤها، مؤكداً أن الجامعات بدأت بالفعل فى مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020، بإعطائهم منحاً شاملة التكاليف.

واختتمت جامعة حلوان، أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020، أول أمس الثلاثاء، والتي بدأت الخميس 17 سبتمبر، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال 1279 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعى 2020/2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وتوافد 515 طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل 127 طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد 574 طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل 25 طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و28 طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظراً للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.