وزارة التعليم العالي تتابع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مع كل من المهندس ناصر الأمير رئيس وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد حسن مسؤول المشروعات الاستراتيجية بالوزارة، لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالجامعة، وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبرى لمشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات خاصة للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية، وذلك من أجل مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للطلاب والمواطنين.

واوضح "عزيز" أن الجامعة تحرص علي توظيف كل الاستراتيجيات والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاري تجهيز كل من مقري الجامعة الجديد والقديم لمشروعات التعليم العالي الرقمية، وإعداد الدراسة الفنية وخطط التنفيذ، ووضع الجداول الزمنية لتدريب اعضاء هيئة التدريس .

وخلال الاجتماع استعرض المهندس احمد حسن مشروعات التعليم العالي الرقمية والتي ترتكز على ستة محاور، هي إقامة الحرم الجامعى الذكى، إجراء الاختبارات الإلكترونية، إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية، تطوير البنية التحتية، بالاضافة الي تطوير النظم والتطبيقات و تطوير المحتوى التعليمى الجامعي.