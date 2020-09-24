رئيس الوزراء يناشد المواطنين بتقديم طلب التصالح: هدفنا تقنين الأوضاع"

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين التقدم في طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتلقي أكبر قدر من الطلبات.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أن التقدم بالطلبات بناء على الارقام المالية النهائية التي أعلنت في قيمة تقدير قيمة التصالح، متابعا "لو أي مواطن له شكوى من تعنت في تلقي الطلبات أرجو أنكم تتقدموا فورا لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتقديم شكواكم وان شاء الله سينظر اليها فورا واتخاذ القرار اللي بيأكد على حق المواطن والتيسير عليه في هذا المجال".

وتابع: " كل هدفنا كحكومة نقنن وضع كان موجود لعشرات السنين بطريقة غير رسمية ويخدم المواطن في الاستفادة من الأصول بتاعته كانت لفترات طويلة مكنش قادر يستفيد منها".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضورمحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وأشار مدبولى إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للإنتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددًا على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتًا إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، " يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم"، مجددًا الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.