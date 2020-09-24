سلامة مديرا تنفيذيا لمشروع المحاجر في القليوبية

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارًا بإعارة المهندس حمدي سلامة، من العاملين بالديوان العام للمحافظة، بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام، للعمل مديرًا تنفيذيًا لمشروع المحاجر بالقليوبية، ويكون متفرغًا طوال الوقت وذلك للعام الأول.

وجاء قرار محافظ القليوبية، الذي حمل رقم 754 لسنة 2020، بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بإعارة المهندس حمدي سلامة، من العاملين بالديوان العام للمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام، للعمل مديرًا تنفيذيًا لمشروع المحاجر بالقليوبية، ويكون متفرغًا طوال الوقت وذلك للعام الأول.

كما تضمن قرار المحافظ، بأن مشروع المحاجر بالمحافظة يتحمل كافة تكاليف مرتبه وحصة التأمينات والمعاشات طوال مدة الإعارة، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلا فيما يخصه.

كان قد تولى المهندس حمدى سلامة مهام القائم بأعمال رئيسا لمجلس ومدينة بنها بالقليوبية، في الفترة من ديسمبر 2018 حتى 20 فبراير من العام الجاري، مقدمًا العديد من الخدمات خلال فترة تولية مهام عمله بعاصمة القليوبية.