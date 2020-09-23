محافظ القليوبية يتفقد الجزر النيلية استعدادا للفيضانات المحتملة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة، لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضى زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله.

وأكد المحافظ تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول في فترة الشتاء، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

فيما قال المهندس اشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر، إن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي زيادات متوقعة لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر.

وأضاف أن الفيضان خير، والأراضي والحدائق مؤمنة، ولا إخلاء للمنازل، مشيرًا إلى أن المناطق المستهدفة برفع الطوارئ واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك تقع في أراضي طرح النهر بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس، حيث جرى تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أي مفاجآت.

وأوضح اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه على أصحاب المباني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل، وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر، دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأماكن حتي هذه اللحظة.