أحمد التهامي يشارك في تحدي الطفولة: "ليه يا زمان مسبتناش أبرياء"

شارك الفنان أحمد التهامي، في تحدي "الطفولة"، المنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "التهامي"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين له وهو صغير، وواحدة في الوقت الحالي، معلقا على الصورة: "ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء"، وسط تفاعل كبير مع الصورة من خلال متابعيه.

ويعتبر تحدي صورة الطفولة، واحد من التحديات الرائجة بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة الماضية، وهو عبارة عن تحدي للشخص أن يطرح صورته في الطفولة، مع صورته في الوقت الحالي، لتوضيح الاختلاف الذي ظهر في ملامحه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي، هي المشاركة في فيلم "زنزانة 7"، الذي يُعرض في دور العرض في الفترة الحالية.