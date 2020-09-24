صور.. أشرف زكي يلتقي شقيق "فرعون السينما"

التقى اليوم، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، محمد الشيمي شقيق الفنان الراحل عبدالرازق الشيمي الملقب بـ"فرعون السينما" في أكاديمية الفنون، مبديا له اعتذاره عن انتقاده لتجاهل وفاة الفنان، مؤكدا أن النقابة لم تكن تعلم بأمر وفاته، حيث أنه لم يكن عضوا في النقابة.

كما وعد الدكتور أشرف زكي شقيق الفنان الراحل بتكريمه، وإهداء أسرته شهادة تقدير خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن محمد الشيمي، شقيق الفنان الراحل عبدالرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون"، كان كشف كواليس زيارته إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عصر اليوم الخميس.

وقال "الشيمي" لـ"ألوطن"، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف زكي، بشأن ترتيب لقاء داخل أكاديمية الفنون، لتقديم العزاء في شقيقه الراحل، لاسيما بعد توجيه انتقادات للنقابة، كونها تجاهلت نعي الفنان الراحل.

وتابع "الشيمي" قائلًا: "أخي لم يكن عضوًا بنقابة الممثلين، لكن أتمنى تكريمه معنويًا من قِبل النقابة، تفتخر به أسرته، لاسيما وأنه أفنى حياته داخل المجال الفني".

وكان محمد الشيمي، قد أكد أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل مع الأسرة عقب إعلان وفاة شقيقه، موضحًا أن "عبدالرازق" كان يعاني من المرض منذ فترة، وأن آخر أعماله الفنية كانت منذ عام، ما أصابه بحالة تفسية سيئة.

وأوضح محمد الشيمي، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن عبد الرازق الشيمي يعد من أشهر الكومبارس في السينما والتلفزيون، وأنه وجد ضمن أوراقه إيصالات لسداده لضرائب عن الأعمال التي قدمها، ولكنه لا يعلم إن كان شقيقه عضوًا في النقابة أم لا، مشيرًا إلى أن شقيقه توفي جراء إصابته بسرطان الرئة.

وعلى جانب آخر، أكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن النقابة لا تتخلى عن أحد في المهنة سواء كان نقابيًا أم لا، موضحًا أن النقابة لم تعلم بنبأ وفاته سوى بعد ودفنه "مكناش نعرف إنه مات".