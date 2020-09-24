شقيق "فرعون السينما" يلتقي أشرف زكي اليوم

كشف محمد الشيمي، شقيق الفنان الراحل عبدالرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون"، كواليس زيارته إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عصر اليوم الخميس.

وقال "الشيمي" لـ"ألوطن"، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف زكي، بشأن ترتيب لقاء داخل أكاديمية الفنون، لتقديم العزاء في شقيقه الراحل، لاسيما بعد توجيه انتقادات للنقابة، كونها تجاهلت نعي الفنان الراحل.

وتابع "الشيمي" قائلًا: "أخي لم يكن عضوًا بنقابة الممثلين، لكن أتمنى تكريمه معنويًا من قِبل النقابة، تفتخر به أسرته، لاسيما وأنه أفنى حياته داخل المجال الفني".

وكان محمد الشيمي، قد أكد أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل مع الأسرة عقب إعلان وفاة شقيقه، موضحًا أن "عبدالرازق" كان يعاني من المرض منذ فترة، وأن آخر أعماله الفنية كانت منذ عام، ما أصابه بحالة تفسية سيئة.

وأوضح محمد الشيمي، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن عبد الرازق الشيمي يعد من أشهر الكومبارس في السينما والتلفزيون، وأنه وجد ضمن أوراقه إيصالات لسداده لضرائب عن الأعمال التي قدمها، ولكنه لا يعلم إن كان شقيقه عضوًا في النقابة أم لا، مشيرًا إلى أن شقيقه توفي جراء إصابته بسرطان الرئة.

وعلى جانب آخر، أكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة لا تتخلى عن أحد في المهنة سواء كان نقابيًا أم لا، موضحًا أن النقابة لم تعلم بنبأ وفاته سوى بعد ودفنه "مكناش نعرف إنه مات".

وأكد أنه من غير المنطقي أن تُتهم النقابة، وهي لا تعلم من الأساس أنه كان مريضًا، ولا حتى عنوان سكنه.

وأضاف "مكرم" أنه كان ينبغي على شقيقه أن يبلغ النقابة منذ البداية بمرضه أو وفاته، لكن أي من أفراد أسرة الفنان عبد الرازق الشيمي لم يتواصل مع النقابة إطلاقًا، قائلًا، "معروف عن نقابة المهن التمثيلية أنها لا تتخلى عن أحد إطلاقًا، ودومًا ما تساعد جميع الفنانين".

يُذكر أن الفنان الراحل عبدالرازق الشيمي كان من الوجوه المعروفة لدى الجمهور، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، حيث بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي وقدم ما يقارب خمسين عملًا فنيًا، ما بين السينما والدراما التلفزيونية، واشتهر بأدائه لشخصية "فرعون" في فيلم "بلية ودماغه العالية"، والذي لعب بطولته الفنان محمد هنيدي.