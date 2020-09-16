نقابة المهن التمثيلية ترد على أسرة عبدالرازق الشيمي: منعرفش إنه مات

أكد محمد الشيمي، شقيق الفنان الراحل عبد الرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون"، أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل مع الأسرة عقب إعلان وفاة شقيقه، موضحًا أن "عبد الرازق" كان يعاني من المرض منذ فترة، وأن آخر أعماله الفنية كانت منذ عام، ما أصابه بحالة تفسية سيئة.

وأوضح محمد الشيمي لـ"الوطن"، أن عبد الرازق الشيمي يعد من أشهر الكومبارس في السينما والتلفزيون، وأنه وجد ضمن أوراقه إيصالات لسداده لضرائب عن الأعمال التي قدمها، ولكنه لا يعلم إن كان شقيقه عضوًا في النقابة أم لا، مشيرًا إلى أن شقيقه توفي جراء إصابته بسرطان الرئة.

وعلى جانب آخر، أكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة لا تتخلى عن أحد في المهنة سواء كان نقابيًا أم لا، موضحًا أن النقابة لم تعلم بنبأ وفاته سوى بعد ودفنه "مكناش نعرف إنه مات".

وأكد أنه من غير المنطقي أن تُتهم النقابة، وهي لا تعلم من الأساس أنه كان مريضًا، ولا حتى عنوان سكنه.

وأضاف "مكرم" أنه كان ينبغي على شقيقه أن يبلغ النقابة منذ البداية بمرضه أو وفاته، لكن أي من أفراد أسرة الفنان عبد الرازق الشيمي لم يتواصل مع النقابة إطلاقًا، قائلًا، "معروف عن نقابة المهن التمثيلية أنها لا تتخلى عن أحد إطلاقًا، ودومًا ما تساعد جميع الفنانين".

يُذكر أن الفنان الراحل عبد الرازق الشيمي كان من الوجوه المعروفة لدى الجمهور، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي وقدم ما يقارب خمسين عملًا فنيًا، ما بين السينما والدراما التلفزيونية، واشتهر بأدائه لشخصية "فرعون" في فيلم "بلية ودماغة العالية"، والذي لعب بطولته الفنان محمد هنيدي.