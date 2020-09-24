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العثور على رضيع ملقى بزراعات القصب على طريق طيبة شمال الأقصر

كتب:

محمد عبداللطيف الصغير
06:43 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

عثر الأهالى بالأقصر، اليوم، على طفل رضيع ملقى في زراعات القصب بطريق طيبة المؤدي للطريق الزراعي وكمين العشي، شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالى على طفل رضيع مجهول الهوية ملقى في زراعات القصب على طريق طيبة المؤدي للطريق الزراعى وكمين العشى شمال مدينة الأقصر، وعلى الفور أمر بنقل الطفل للمستشفى لفحصه والاطمئنان على حالته الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وشهدت الأقصر في يوليو الماضي آخر واقعة لإلقاء طفل مجهول الهوية عثر عليه أهالي قرية العديسات قبلي بمدينة الطود، جنوب المحافظة، ملقى في طريق الشونة أمام المدرسة الإعدادية بالقرية.

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