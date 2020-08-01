العثور على جثة طفل بترعة في نجع العوابد وسط الأقصر

عثر أهالي نجع العوابد، بمنطقة الكرنك الجديدة، وسط الأقصر، اليوم السبت، على جثة طفل بمياه ترعة، وذلك بعد مرور نحو 24 ساعة من رحلة البحث عنه.

تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد عثور أهالي نجع العوابد على جثة طفل يدعى "زياد"، وذلك بعدما أعلنت أسرته عن فقدانه، وأجرى أفراد عائلته رحلة للبحث عن الطفل، حتى عُثر على جثته بمياه الترعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، للكشف عن ملابسات الواقعة، والوقوف على وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.