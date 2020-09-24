المخرات في انتظار السيول بمطروح.. تطهير 54 و48 معدية

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إزالة كل ما يعيق مياه الأمطار لـ54 مخرًا ومجرى للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القرى والمركز، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الامطار وخطة المركز لمواجهة السيول.

وقال "عبدالرازق" إنه استمرارًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد المبكر لمواجهة السيول لكافة الأجهزة التنفيذية والمدن لمراجعة جاهزية مخرات تمت مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجرى الامطار بالطرق السريعة الساحلي شرقاً وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تشكيل لجنة للمرور ومراجعة أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وإزالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار.

ووجه رئيس المدينة بالمتابعة الدورية لجاهزية مجري السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي إسماعيل وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجرى وعدم انحراف مياه الأمطار على المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.