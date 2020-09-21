صور.. البحر الأحمر تستعد للسيول بخطة للمجابهة وتطهير المخرات

أعلنت محافظة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، ومجابهة أي سيول محتملة، حيث تم تشكيل غرف عمليات في مختلف المدن للمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، واتخاذ ما يلزم من تدابير، ورفع درجة الاستعداد.

وأجرت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، جولة تفقدية على عدد من مخرات السيول في نطاق مدينة القصير، والأعمال الصناعية الجارية بها، اليوم الاثنين، بمشاركة مدير إدارة أزمات الوحدة المحلية، وعدد من مهندسي الإدارة العامة للمياه الجوفية.

شملت الجولة المرور على البحيرات والسدود بمخر "وادي القويح"، ومخر "وادي النخيل"، و"وادي كريم"، وحاجز مخر "وادي القصير" القديم، ومخر أحد الأودية الفرعية، وحاجز "وادي أم لصيفة"، والأعمال الجارية ببحيرة "وادي العمبجي".

وأكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، أن المدينة أعدت خطة متكاملة لمجابهة جميع الأخطار، والتصدى لكافة الأزمات، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأضاف أن اللجنة وضعت التوصيات اللازمة لاحتياجات المدينة، لإدراجها ضمن الخطة التي استهدفتها الوحدة لمواجهة السيول، وشدد على نظافة "البرابخ" الموجودة بها وتطهيرها باستمرار، والعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية.