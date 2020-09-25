مفاجأة.. معز مسعود وراء مطالبة حلا شيحة بحذف مقاطعها من "تيك توك"

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة عن أن الداعية والمنتج معز مسعود كان هو السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن حلا رفضت طلب معز في بداية الأمر، ولكنها سرعان ما رضخت له مع بداية تفجير قضايا فتيات التيك توك التي شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.

وتصدرت الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا منذ فترة قريبة، التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من قبل الطرفين.

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شىء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

ليختفي الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

زيجات معز مسعود السابق

ومعز مسعود سبق له الزواج ثلاث مرات، حيث تزوج من قبل ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى "سارة"، وجرى إتمام زواجهما عام 2003، وحضر حفل الزفاف عدد محدود من الأهل والأصدقاء، وأنجب منها.قصة الزواج الأول في حياة معز مسعود مرتبطة بمراحل التحول في حياته، من شاب يشرب الخمور إلى داعية إسلامي.

وفي عام 2017 تزوج المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمرت زيجتهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ورفضت الأخيرة الإفصاح عن السبب ولكنها علقت بجملة "الحمدالله"، وتصدر وقتها "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انفصاله عن المرشدة السياحية بأيام، كان معز مسعود ينتج الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة" الذي شاركت فيه الفنانة شيري عادل، وخلال التصوير أعجب معز بشيري وتزوجا، لكن الداعية أعلن عن زواجه بعدة أشهر من إتمامه خلال بيان، واستمرت الزيجة إلى أن تم الانفصال منذ عدة أشهر وبالتحديد في منتصف عام 2019.