لأول مرة منذ 114 عاما.. إلغاء احتفال رأس السنة في نيويورك بسبب كورونا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء تقليد سنوي للمرة الأولى منذ 114 عاما، بسبب فيروس كورونا المستجد.

لن يشهد ميدان "تايمز" في مدينة نيويورك عام 2020، تجمع آلاف الجماهير عشية رأس السنة الميلاية، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي تلغى فيها احتفالات ميدان "تايمز" في ليلة رأس السنة الميلادية في أمريكا منذ 114 عاما، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

يعتبر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان "تايمز" من بين أكبر الاحتفالات في العالم، وعادة ما يجذب حوالي مليون شخص إلى شوارع وسط مانهاتن، مع تحقيقه لأكثر من مليار مشاهدة على شاشة التلفزيون.

لكن في العام الجاري، سيتم تطويق الميدان من قبل شرطة نيويورك في 31 ديسمبر، إذ يخطط المنظمون بدلا من ذلك لإقامة حدث افتراضي، وتدشين تطبيق ذكي يمنح المحتفلين فرصة مشاهدة العد التنازلي لبدء العام الجديد عن بُعد من منازلهم.

قال تحالف ميدان "تايمز" الذي يدير الحدث السنوي إنه لن يُسمح إلا لمجموعة محدودة جدا من الأشخاص بالدخول إلى الميدان لأغراض البث ونقل الحدث على الهواء مباشرة.

وأشار تيم تومبكينز، رئيس التحالف لصحيفة "نيويورك بوست" إلى أنه "ستكون هناك بعض الأنشطة المتباعدة اجتماعيا في ميدان "تايمز"، لكنها ستكون مخصصة بشكل أساسي لجمهور البث المباشر".

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، قائلًا إنه بعد مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، نواجه الآن صراعا عالميًا وحربًا مفتوحة على عدو خفي ألا وهو "الفيروس الصيني".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من أزمة فيروس كورونا عن تعبئة كبرى لإنتاج أعداد كبيرة من أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى مشاركة الفائض منها مع العديد من الدول.

وتابع: "85% من أعداد الإصابات انخفضت، ووصل 3 من اللقاحات إلى مرحلة الاختبارات الأخيرة"، موضحًا أنه على ثقة أن تصل دولته للقاح ضد فيروس كورونا وسننتصر على الوباء.