حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الجدي الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، تحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ اقتران القمر مع المشتري وبلوتو يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.