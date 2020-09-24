رئيس البرلمان الليبي: إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن إعلان القاهرة، هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

وأضاف عقيلة صالح، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم، إن لقاءه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برعاية مصرية، كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرا إلى أنه وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية.

وأكد صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية، والمرتزقة سيطردون، لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية من يمثله في المجلس الرئاسي.

وأشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.