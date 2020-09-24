دورة خريجى الأزهر لوعاظ ليبيا: الوطن أغلى ما يملك الإنسان وحمايته فرض

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الوطن هو الإطار العام الذي يحمي الدين والنفس والعقل والمال، فهو الذي يحفظ كيان الإنسان، وحب الوطن أمر فطري عريزي، بل هو واجب شرعي.

وأوضح الهدهد، ورشة العمل التي عقدتها المنظمة لعدد 15 طالبا وطالبة، من الطلاب الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر، إن الحفاظ على الوطن مسئولية كل مواطن، حاكما أو محكوما، صغيرا أو كبيرا، وبيّن، أن الإسلام قد حث أتباعه على الدفاع عن الأوطان وحمايتها من كل معتدي.

وقالت الدكتورة هبة عوف، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنات، بجامعة الأزهر، إن الوطن هو أعز ما يملك الإنسان، وأغلى شئ عنده، فحب الوطن أمر فطري، مغروس في النفس الإنسانية، موضحة أن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن، والحفاظ عليه وعلى مقدراته.

وأوضحت" عوف"، خلال محاضرتها التي ألقتها بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لواعظات ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الحفاظ على الوطن مسئولية جميع المواطنين، لا سيما المرأة التي هي أساس بناء المجتمع، حيث كرمها الله تعالى بوظيفة الأمومة وتربية الأجيال، مشددة على أن حب الوطن لا يكون بمخالفة القوانين والاحتيال على الأنظمة.

وبيّنت، أن الإسلام حث أتباعه أن يحافظوا على أراضي أوطانهم، وأن يدافعوا عنها ضد كل غاصب ومعتدي، فقد جعل الرسول الموت من أجل الوطن شهادة كما جاء في الحديث "من قُتل دون أهله فهو شهيد".