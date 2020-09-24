باحث بالحركات الإسلامية: "الإخوان" تأسست كنموذج للصهيونية العالمية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن كل ما يحدث في المنطقة منذ 100 عام، هو تأسيس لجماعة الإخوان لتكون نموذجا للصهيونية العالمية، وهي فكرة عالمية بروتوكولاتهم "حكماء صهيون"، وهدفهم إلغاء نظام الدول، والقضاء على المواطنة، وتنتهي المؤسسات وتسقط المنظمات السياسية.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هدف الإخوان الرئيسي، هو إلغاء الحدود، والتنظيم بني لكي يكون وكيلا عن القوى الاستعمارية، موضحا أن المقاول الهارب محمد علي، تم صناعته لتهيج المواطنين المصريين، ويحرضهم على عدم الانصياع للقانون، وقفز على أزمة قانون مخالفات البناء.

وأكد أن المواطنين كانوا على وعي كبير ويقظة قوية، ساهمت في عدم إنجاح مخطات جماعة الإخوان للإيقاع بمصر.