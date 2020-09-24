جماعة الإخوان الإرهابية تصدر بيانا تحريضيا لعودة الفوضى: حطموا جدار مصر

تستمر المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى بشتى الطرق لزعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري عن طريق نشر الفتن والأكاذيب التي تبثها أبواقها الإعلامية ليل نهار، أملًا في تحقيق مخططاتهم الشيطانية التي باتت مكشوفة للجميع.

وهذه المرة خرجت الجماعة الإرهابية برسالة تحريضية جديدة موجهة لأنصارها، ونشر موقع "العربي الحديث" نص رسالة مكتب إرشاد الجماعة والتي جاءت كالتالي: "الى إخواننا وأخواتنا الصابرين، في الوقت الذي يقدم فيه إخواننا وأخوتنا من المعتقلين مزيدًا من التضحيات في المعتقلات، وأيضًا ما يقدمه ثوارنا البواسل وأيضًا ما تمر به بلدنا الحبيبة مصر من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات رهيبة على المواطن، إن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد تجسيدًا حقيقيًا للمسار الذي يسلكه نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه"، بحسب زعم الجماعة الإرهابية.

ودعا البيان الإرهابي إلى ما وصفه بـ"تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقون، ولذا يجب علينا إفساد مخطط السيسي في هذا الصدد وجعله أولوية المصري للجماعة بكل الوسائل المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق دفع الناس إلى مظاهرات حاشدة في الشوارع لإفساد خطة الدولة في هذا الصدد تعتبر ضربة قاصمة للنظام الانقلابي، وخطوة حقيقية في خلخلة النظام واستقراره وهيبته".

وتابع البيان المحرض للجماعة الإرهابية: أحثكم على العمل على إقصاء خطة الدولة ، وأؤكد أيضًا أنه لا يجب على أي فرد من أفراد الجماعة توفير الجهد أو على نقطة دم في سبيل هذا المخطط فعلينا التضحية بكل غالٍ ونفيس للقضاء على النظام".

وكان موقع العربي الحديث نشر مكالمة مسربة للسياسي الهارب، أيمن نور، مع أحد قيادات الإخوان الإرهابية ، يؤكد خلالها فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة، في دعوات التظاهر التي دعا إلها المقاول الهارب محمد علي المقيم بالخارج، ويعترف بشعوره بـ"خيبة الأمل"، بحسب قوله.

أكاذيب الإخوان مستمرة لعودة مشهد الفوضى

وأكاذيب الإخوان ليست وليدة اليوم، في السطور التالية ترصد "الوطن" أشهر 10 أكاذيب قامت الجماعة الإرهابية ببثها على سنوات طويلة:

1- أحدث أكاذيب الإخوان كان مقطع فيديو قصيرًا، تحت عنوان "إلقاء الأثاث من النوافذ تمهيدًا لهدم البيوت"، وحول تلك الواقعة المكذوبة تحدث مالك المنزل محمد عبدالباقي ويعمل حدادًا، قائلًا: "إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأنه كان يستعد لتسلم وحدته السكنية لذلك كان يجرى إخراج عفشه القديم"، مؤكدًا أن "الجزيرة" زيفت الواقعة.

2- واجهت "الجزيرة" هجومًا شديدًا بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها مظاهرات في مصر، من ضمنها فيديو للفنان محمد رمضان، أثناء لقائه بجمهوره، العام الماضي، وتم تحريف الفيديو من قبل "الجزيرة" وعرضه على أنه مظاهرات، ووجه "رمضان" رسالة لـ"الجزيرة" على حسابه الرسمي قائلًا: "الحكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر، لماذا الفبركة؟ ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا؟!"، وعرض الفنان فيديو يوضح لقاءه بجمهوره وتزييفه من جانب القناة القطرية.

3- وفي عام 2017 بثت الجزيرة تجمعات للجماهير المصرية أثناء احتفالها بتأهل منتخب مصر لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، وزعمت الجزيرة أنها مظاهرات في الميادين المصرية، بعد إجراء عمليات المونتاج على الفيديو.

4- وفي عام 2018 ادعت الجزيرة القطرية أنه يوجد العديد من المظاهرات في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، في الوقت نفسه نشر الأهالي العديد من الفيديوهات التي تثبت العكس، وقال أحد الأهالي حينذاك: "نرفض المظاهرات والفوضى التي تسعى الجماعة الإرهابية إلى نشرها".

5- وفي 2013، نشرت الجزيرة الإرهابية فيديوهات زعمت أنها تتعلق بأحداث مسجد الفتح، بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو خرج الشاب "أحمد حلمي" والذي كان يظهر في الفيديو قائلًا عبر صفحته الرسمي: "فعلًا فيديو سليم، بس حصل في يناير 2011 ومالهوش أي علاقة بأحداث الفتح"، معبرًا عن استيائه مما تقوم به الجزيرة من نشر الأكاذيب.

6- وفي فيديو مشابه، شاهده اكثر من 600 ألف شخص، أدعت الجزيرة أن الفيديو لمظاهرة في ميدان التحرير، في حين أن المظاهرة في الفيديو كانت من ألبانيا، خلل أحداث سياسية هناك. وعلق الناشط أحمد حامد على الفيديو الذي نشرته الجزيرة قائلًا: "يعني دي مظاهرة لايف أهو، جميل جدًا؟ دي مثلًا في البانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة في مصر أصلًا، وصاحب التزوير يمني ، كله، تزوير".

الجزيرة تدعى وفاة مواطن بطلق ناري.. وأبوليلة: أنا حي

7- وفي عام 2019 انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" خبر وفاة أحد المواطنين في الإسكندرية إثر إصابته بعيار ناري، أثناء سيره في مظاهرة على حسب ما قالت الجزيرة، وهو ما نفاه المواطن أحمد أبوليلة نفسه بعدما ظهر على صفحته قائلًا :"أنا حي أرزق".

8- واحدة من أكاذيب الإخوان الشهيرة، كانت بعد انتهاء مبارة القمة بين الأهلي والزمالك، في 2019، حيث احتفل عدد كبير من الشباب بالشماريخ والأعلام، ونشرت الجزيرة مقطع الفيديو وبعض الصور مدعية أنها لمظاهرات في مصر، الأمر الذي أثار سخرية واسعة بين عدد من الجماهير التي أكدت أنها كانت تشجع ناديها.

9- أكاذيب الإخوان طالت دول عربية أخرى، في محاولة لنشر الفوضى، حيث أدان مسؤولون من دولة البحرين تقارير كاذبة نشرتها الجزيرة تدعى نشوب مواجهات بين الأهالي بسبب فتنة دينية، وهو ما نفته البحرين، وأكد عدد من الإعلاميين أن قناة الجزيرة القطرية تنشر التقارير المدلسة والكاذبة، مشددين على أن الجزيرة القطرية أداة من أدوات الدعاية المضللة في المنطقة العربية.

10- ومن البحرين إلى العراق، كانت الأكذوبة الكبرى للجزيرة القطرية، عندما أعلنت عن سقوط العاصمة العراقية بغداد قبل دخول القوات الأمريكية بساعات قليلة، في محاولة لنشر الإحباط بين الجنود والمواطنين العراقيين، وكشف تصريح في عام 2015 لمحمد سعيد الصحاف وزير خارجية وإعلام العراق في عهد الرئيس صدام حسين، أن قناة الجزيرة القطرية لعبت دورًا في سقوط بغداد من خلال بثها أخبار كاذبة ساهمت في الانهيار النفسي للجيش العراقي، وقال إن بغداد كانت مؤمنة بالكامل، ولكن بعد نشر الجزيرة أخبارا كاذبة عن احتلال مطار بغداد، ولم أصدق هذا الأمر، وبعد التواصل مع المطار تم التأكيد أنه هذا غير صحيح على الإطلاق.