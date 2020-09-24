نفاد تذاكر حفل عمر خيرت قبل أسبوع من موعده

نفدت تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت، قبل إقامة الحفل بأسبوع، المقرر إقامته 29 سبتمبر الجاري، على مسرح النافوره بدار الأوبرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

ويقدم "خيرت" في الحفل، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها منها "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها".

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل، بفئة واحدة لجميع الحضور بمبلغ قدره 610 جنيهات.