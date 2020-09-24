وزيرة الصناعة: وضعنا خطة للحفاظ على العمالة أثناء أزمة كورونا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة، والجهات المعنية، خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة، ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري، بصفة عامة، وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "مستقبل الصناعة"، ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي.

وأضافت أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية، التي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي، حيث تضمنت استثناء المصانع، من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة، وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.

بالإضافة إلى حظر تصدير المستلزمات الطبية، لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، بهدف توفير السيولة المالية للشركات، لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا.