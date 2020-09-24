وزيرة التجارة: تسوية كل مستحقات المصدرين نقدا قبل نهاية العام

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتسوية كل مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، لافتةً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أعطى تعليمات بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد، في فترة لا تتجاوز6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية، التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "مستقبل الصناعة"، ودور الدولة في دعم القطاع الانتاجي".

وأشارت جامع، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مع التركيز على السوق الإفريقي، الذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.

ولفتت جامع، إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد اللبناني القوي في الاسواق الافريقية، لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا السوق الواعد، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنها وجهت المكاتب التجارية المصرية، المنتشرة بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع الصناعي، لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.